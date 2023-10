Viral Video: फिल्मों में नजर आने वाला ऑक्टोपस, अचानक से पार्किंग में पहुंचा, जानिए आगे क्या हुआ

Highlights समुद्र और फिल्मों के बाद अचानक से शहरी क्षेत्र में पहुंचा ऑक्टोपस पार्किंग एरिया में सोर मचा तो वह भागने की कोशिश करने लगा फिर, क्या था उसने कार का बोनट, विंडशील्ड और छत को कुचल दिया

नई दिल्ली: ऑक्टोपस को अकसर सिनेमाघरों यानी हॉलीवुड, जापानी फिल्मों में ही देखा होगा। लेकिन, इस बार तो फिल्म यह जीव पार्किंग में देखा गया। अचानक से समुद्र से सीधे पार्किंग एरिया में चला गया। अब दावा किया जा रहा है कि यह कतर का वीडिया है।

वीडियो एक पार्किंग स्थल के अंदर का है, दावा किया जा रहा है कि यह क्षेत्र कतर के अंतर्गत आता है। लेकिन, हैरान करने वाली बात ये रही कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया।

वहीं, आसपास मौजूद खड़े लोग शोर मचाने लगे तो वह भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान पार्किंग एरिया में खड़ी कार के ऊपर जा चढ़ा। इस बीच उसने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और खड़ी कार को नुकसान पहुंचा दिया। यह वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कुछ ही सेकंड में यह कार की विंडशील्ड, बोनट और छत को कुचल देता है। इससे हमें पता चलता है कि एक ऑक्टोपस अपने जाल के माध्यम से कितनी ताकत और दबाव डाल सकता है।

When you park like a jackass, a giant octopus comes and crushes your car. Sound by @Audioflagstudio . #houdini#simulation#cgi#vfx#vellumpic.twitter.com/Jn3xWHAmbX