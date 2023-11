Watch: दहेज में बर्तन से लेकर कार की गई गिफ्ट, वीडियो देख भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

Highlights शादी में कार से लेकर एक-एक बरतन किए गए गिफ्ट अब लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वहीं, कुछ ने कहा कि ये तो किसी सुपरमार्केट का नजारा है

नई दिल्ली: हाल में एक शादी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कार से लेकर घर के किचन के एक-एक बरतन गिफ्ट किए गए हैं। सामने आये वीडियो में अब सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सामने आए वीडियो में शादी का है, जहां 100 से भी ज्यादा आइटम दुल्हन के घरवालों ने दूल्हे को गिफ्ट के तौर पर दिये। इसमें एसयूवी निसान मैग्नाइट, प्लेट्स, फ्राईपैन, रेफ्रिजरेटर, वोल्टास का एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन, कपबोर्ड, बेड और सोफा भी दिए।

दहज का यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो, यूजर्स ने कहा, "प्यार को खरीदा नहीं जा सकता, न ही बेचा जा सकता, इसके साथ ही उन्होंने बोला कि अब दहज को कहिए नहीं"। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा, बेहद बेवकूफी भरा है और शर्मिंदा करने वाला है ये सब।

This look like setup of one of those scratch card lottery scheme. Why would anyone ask for utensils as dowry. https://t.co/WnU9ojXpb9 — Indrazh (@virahkrsah) November 27, 2023

इस मामले पर चुटकी लेते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, "बर्तनों की संख्या को देखकर ऐसा लगता है कि यह ससुराल के क्लाउड किचन वेंचर में कैपएक्स का निवेश है!" वहीं, एक और यूजर ने इसपर अहसमति जताते हुए लिखा, "ये बाजार लग रहा है"।

आपको बताते चले कि भारतीय कानून के हिसाब से दहज निषेध अधिनियम के तहत दहेज लेना अपराध है और दूसरी तरफ कानून इसकी निंदा भी करता है। एक और यूजर ने एक्स पर कहा, यह दहज नहीं बल्कि पूरा का पूरा नए सुपरमार्केट में शुरु हुए नए स्टार्टअप में निवेश की तरह है।

It's not a dowry, it's a start-up investment for a new supermarket.... https://t.co/BxAIZqITUL — Simple Man साधा माणूस (@SadhaMaanus) November 26, 2023

Looking at the number of utensils, it appears to be a CapEx investment in the in laws cloud kitchen venture! https://t.co/nDwncYjhKx — Ruchica Tomar (@ruchicatomar) November 27, 2023

Imagine displaying dowry like that to the whole world. All that stuff and car. Ridiculous. Ashamed of the way how some men take any car and all that stuff instead of just taking cash and buying whatever they want to. https://t.co/BLgoH8qrpv — 𝘽𝙞𝙣𝙜! (@binggcasm) November 27, 2023

