Baramati Battle Lok Sabha Elections: कमलेश्वर मंदिर में एक-दूसरे से आमना-सामना, कुछ यूं मिलीं सुप्रिया और सुनेत्रा, देखें वीडियो

Highlights जलोची गांव के कमलेश्वर मंदिर में एक-दूसरे से आमना-सामना हुआ। महाशिवरात्रि और महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया।

Baramati Battle Lok Sabha Elections:राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र-पवार) की नेता एवं बारामती की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शुक्रवार को बारामती तहसील के एक मंदिर में मिले और एक-दूसरे को गले लगाया। ऐसी अटकलें हैं कि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा क्षेत्र में सुले के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। सुले राकांपा संस्थापक शरद पवार की बेटी और अजित की चचेरी बहन हैं। सुले और सुनेत्रा का जलोची गांव के कमलेश्वर मंदिर में एक-दूसरे से आमना-सामना हुआ।

When the Maharashtra politics is taking different turns at peak points, today MP Supriya Sule and DCM Ajit Pawar’s wife Sunetra Pawar, who is a possible candidate in Baramati constituency for the upcoming Lok Sabha election from NCP, met and greeted by hugging each other. pic.twitter.com/WD5ZyzvDtY