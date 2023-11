Tiger 3: सलमान के फैंस हुए दीवाने, सिनेमा हॉल में जलाए पटाखे, देखें वीडियो

Highlights कई शहरों में रात भर चला टाइगर-3 के शो, दीवाली पर पहले दिन फिल्म ने कमाए 40 करोड़ मालेगांव सिनेमा हॉल में कुछ लोगों ने जलाए पटाखे, छोड़े रोकेट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया

Salman Khan: दीपावली पर सलमान और कैटरीना कैफ की फिल्म "टाइगर-3" रिलीज हुई। इस फिल्म को लेकर गजब का जोश सलमान खान के फैंस के बीच देखने को मिला। मुंबई के कई थियटर में रात भर लोगों ने परिवार के साथ टाइगर और जोया का रोमांस और एक्शन देखा। सबकुछ अच्छा चल रहा था। फिल्म ने पहले दिन 40 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया। लेकिन, एक चीज गलत हो गई, शायद इसके लिए सलमान भी नाराज हो।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मालेगांव के सिनेमा हॉल का बताया जा रहा है। जहां रात के शो में सलमान के कुछ फैंस ने पटाखे छोड़ दिए।इस वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर सलमान को ट्रोल किया जा रहा है साथ ही मांग की जा रही है कि जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।

Fireworks inside a cinema hall during the screening of Salman Khan-starrer Tiger 3 in Maharashtra’s Malegaon Caused a stampede-like situation *Slow clap for epic मूर्खता* 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/oQ9sZcjeJd

सोशल मीडिया पर यूजर सुमित अवस्थी ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शुरू के कुछ सेकेंड्स के बाद की तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी। क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। सिनेमा हॉल व्यक्ति मनोरंजन के लिये जाता है ना कि जान सांसत में डालने के लिये। मालेगांव के इन मुलज़िमों पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। टाइगर-3 के शो के दौरान कल नाइट शो में ये खतरनाक मज़ाक किया गया।

क्या है वीडियो में

पर्दे पर फिल्म शुरू होती है। दिल्ली का सीन दिखाई पड़ता है। हॉल दर्शकों से भरा हुआ है। इस बीच जैसे ही सलमान की एंट्री होती है, इधर तालियां की आवाज सुनाई पड़ती है तो दूसरी तरफ सिनेमा हॉल में बैठे कुछ लोग पटाखे जलाना शुरू कर देते हैं।

Massive fireworks in the cinema hall during #SalmanKhan 's #Tiger 3 in Malegaon Maharashtra.

A stampede-like atmosphere in the cinema hall due to fireworks.

9 to 12 shows were going on in Mohan Cinema Hall of Malegaon.

Police investigating.#Tiger3#Tiger3Diwali2023#KatrinaKaifpic.twitter.com/FV8b9xSB4K