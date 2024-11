VIDEO: आधी रात घर में घुसा शेर, कैमरे में कैद हुआ डराने वाला वीडियो

Highlights Sher Ka Video: आधी रात घर में घुसा शेर The Lion Enter the House at Night: कैमरे में कैद हुआ शेर का डराने वाला वीडियो

Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर एक डराने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में आधी रात को घर में शेर घुस आया है। रात के 1.30 बजे किसी के घर में शेर घुस आये तो उस शख्स की क्या हालत होगी, वीडियो में शेर घर की सीड़ियों पर घूमता नजर आ रहा है और एक शख्स कैमरा में शेर की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वहां से भागने लगता है। 27 सेकंड के इस डरा देने वाले वीडियो को अब तक 31 मिलियन बार देखा गया है। वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के पेज से शेयर किया गया है।

One of my worst horrifying nightmares😭😢 pic.twitter.com/UTgHog7iy9 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 29, 2024

The Lion Enter the House at Night Records Horrific Incident Watch Viral Video Sher Ka Video

