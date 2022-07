Watch: चीन में आया भयानक तूफान, इतना खतरनाक कि ढक लिया सूरज, तबाही के कई वीडियो हुए वायरल

Highlights चीन के कई इलाकों में एक बहुत ही शक्तिशाली धूल भरी आंधी देखने को मिली है। इस तूफान के दौरान विजिबिलिटी 100 मीटर से नीचे आते आते शून्य हो गई है। हालांकि इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है और इसके कई वीडियो वायरल भी हो रहे है।

China Storm Viral Video: चीन (China) के उत्तर पश्चिमी हिस्से से रेतीले तूफान (Sandstorm) के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। इन वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कैसे यह तूफान पूरे इलाके को कवर ले रहा है। कुछ लोगों ने इस तूफान को रास्ते में सवारी करते हुए कैमरे में कैद किया है तो कुछ ने अपने घरों में बैठकर इसका वीडियो बनाया है।

इस तूफान को लेकर अलग-अलग जगहों से कई तरह की खबरें सामने आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि तूफान के कारण अभी तक किसी जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

कहां पर देखी गई थी यह तूफान

जानकारी के मुताबिक, इस तूफान को चीन के Qinghai प्रांत में देखा गया है जिसने इलाके के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस तूफान के दौरान विजिबिलिटी 100 मीटर से नीचे आते आते शून्य हो गई जिससे कुछ भी दिखाई देना बन्द हो गया था।

🌪This storm in China, which has been covering the Qinghai province with sand for several days, is the largest in the last 20 years. Apocalyptic, don't you think? pic.twitter.com/laDq90p3I9 — ДражаМ (@DrazaM33) July 22, 2022

AccuWeather की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी चीन में पिछले बुधवार को आए इस तूफान में बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली धूल वाली आंधी चली थी। यह तूफान इतना भारी था कि मानो पूरा इलाका कुछ ही मिनटों में रेगिस्तान के इलाके में तबदील हो गया हो।

वायरल इस तूफान के कई वीडियो सामने आए है। ऐसा ही एक वीडियो में यह देखा गया है कि लोग अपनी गाड़ी से जा रहे है और उनकी पीछे यह तूफान आ रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि आसमान की एक ऊचाई तक इस तूफान को देखा जा सकता है।

इसके दूसरे वीडियो में यह देखा जा रहा है कि तूफान के गूजरने के वक्त वहां पूरा धूल-धूल हो जा रहा है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल सीएनएन के मुताबिक, यह तूफान करीब चार घंटे तक चीन के कई इलाकों में देखा गया है। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक अलग रिपोर्ट के अनुसार, बड़े पैमाने पर आए तूफान ने सूरज को भी ढ़क दिया था।

Web Title: terrible storm rock China Qinghai area so dangerous that covered sun many videos destruction went viral