तमिलनाडु: बच्चे की पढ़ाई की फीस के लिए महिला ने चलती बस के सामने लगाई छलांग, दिल दहला देने वाला घटना का वीडियो आया सामने

Highlights तमिलनाडु के सलेम जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला चलती बस के सामने आकर जान देते हुए दिख रही है। दावा है कि बेटे के पढ़ाई के लिए महिला ने अपनी जान दी है ताकि दुर्घटना से पैसों से उसकी फीस जमा हो सके।

चेन्नई: तमिलनाडु के सलेम जिले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महीला को बस के सामने आकर आत्महत्या करते हुए देखा गया है। पुलिस की जांच के दौरान यह खुलासा हुए है कि महिला ने किसी ने महिला को कथित तौर पर गलत खबर दी थी किसी दुर्घटना में मरने से परिवार वालों को 45 हजार का सरकार मुआवजा देती है।

ऐसे में खबर यह है कि महिला ने इस बात को ध्यान में रखते हुए खुद की जान दी है। मामले की जांच कर रही पुलिस इस केस को हर एंगल से जोड़कर देख रही है। घटना का वीडियो सामने आने पर सोशल मीडिया यूजर्स की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक महिला सड़क पर जा रही है और उसके सामने गाड़ियां चल रही है। इसी बीच महिला के सामने एक बस आती है जिसे देख वह उस बस के सामने चली जाती है। चलती बस के सामने आने पर महिला को जोर से धक्का लगता है और वह वहीं गिर जाती है।

Poor state of Indian #education a safai karamchari woman in Salem misguided by someone jumped in front of a bus to get government assistance. She wanted to use that money to pay son's college fee of 45000. She died. #EducationForAll

Is what #India needs @PMOIndia#educationnewspic.twitter.com/eP5VpMRgNR