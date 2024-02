Viral Video: चिड़ियाघर नहीं घर के बाहर टहल रहा था 'ब्लैक पैंथर', देखें वीडियो

Highlights घर के बाहर टहलता हुआ पाया गया ब्लैक पैंथर आईएफएस परवीन कासवान ने जारी किया वीडियो लोगों ने बताया देश में कौन सी जगहों पर दिखाई देते हैं ब्लैक पैंथर

Viral Video:चिड़ियाघर में यूं तो आपने पैंथर को टहलते हुए देखा होगा। लेकिन, एक काला पैंथर चिड़ियाघर की बजाय घर के बाहर टहलता हुआ दिखाई दिया। काले रंग के इस पैंथर की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि कोई आपसे इस तरह मिलने आए।

Imagine somebody visiting you like this. Video from a house in Nilgiris. Do you know where else you can find black Panther ? pic.twitter.com/kCy95CMpTe