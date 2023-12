''सांस लेने का अधिकार'': बेंगलुरु की 13 साल की लड़की ने स्वच्छ हवा की वकालत करते हुए पीएम मोदी को खुला पत्र लिखा

Highlights पत्र में, अस्थमा और धूल एलर्जी से पीड़ित असमी सप्रे ने बढ़ते वायु प्रदूषण और उसके जैसे लाखों बच्चों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की वॉरियर मॉम्स नामक एक ट्विटर अकाउंट ने उनके पत्र की एक प्रति और उनकी अपील का एक वीडियो साझा किया सप्रे ने लिखा, 'प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेना बुनियादी अधिकार है जिसके साथ पृथ्वी पर हर जीवन का जन्म होता है

बेंगलुरु: बच्चों पर वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंतित, बेंगलुरु की एक 13 वर्षीय लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है और उनसे उनके लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का आग्रह किया है। पत्र में, अस्थमा और धूल एलर्जी से पीड़ित असमी सप्रे ने बढ़ते वायु प्रदूषण और उसके जैसे लाखों बच्चों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।

वॉरियर मॉम्स नामक एक ट्विटर अकाउंट ने उनके पत्र की एक प्रति और उनकी अपील का एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने स्वच्छ हवा की वकालत की। वॉरियर मॉम्स द्वारा हैशटैग '#BachonKaHakSaafHawa' के साथ साझा किए गए ट्वीट में कहा गया, ''यह स्वीकार करते हुए कि विभिन्न भारतीय शहरों और कस्बों में लोग समान चुनौतियों से जूझ रहे हैं, दिल्ली से परे वायु प्रदूषण पर बातचीत को व्यापक बनाना आवश्यक है।''

वीडियो में किशोरी ने कहा कि उसने जो पत्र लिखा है, वह सिर्फ 13 साल के बच्चे के शब्द नहीं हैं, बल्कि उन सभी भारतीयों के विचार और सपने हैं जो एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां वे बिना किसी चिंता के सांस ले सकें।

An open letter by a 13 year old from #Bangalore to @PMOIndia asking for #CleanAir;



It is essential to broaden the conversation on air pollution beyond Delhi, acknowledging that people in diverse Indian cities & towns are grappling with similar challenges.#BachonKaHakSaafHawahttps://t.co/bXus0ODvoOpic.twitter.com/RvjZyo3D2Y