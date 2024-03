Viral Video: रेस्तरां ने कहा- "आओ... मुफ्त 'हलीम' खाओ", लोगों की भीड़ ने मचा दी अफरा-तफरी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Highlights हैदराबाद के रेस्तरां में मुफ्त हलीम लेने के लिए उमड़ी भीड़ मुफ्त हलीम लेने के लिए उमड़ी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज पुलिस ने रेस्तरां के खिलाफ सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने का केस दर्ज किया है

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी में बीते मंगलवार शाम में उस समय भारी अफरा-तफरी मच गई, जब मलकपेट के एक रेस्तरां में मुफ्त हलीम लेने के लिए उमड़ी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि रेस्तरां के प्रबंधन ने रमजान के पहले दिन जनता को मुफ्त हलीम देने का फैसला किया है। हालांकि, होटल प्रबंधन हलीम लेने के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा और बाद में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा।

VIDEO | Police resorted to lathicharge to disperse the crowd that thronged a restaurant in Hyderabad's Malakpet allegedly to get free Haleem earlier today.



The restaurant management called the police after the crowd went out of control, leading to a massive traffic jam in the… pic.twitter.com/dBRnLO9sbd