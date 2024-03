PM Narendra Modi in Bhutan: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखे गीत पर गरबा, पीएम ने शेयर किया वीडियो, देख कर होंगे मंत्रमुग्ध

Highlights यात्रा के दौरान मोदी का विशेष स्वागत किया गया। नृत्य करते हुए देखा और प्रस्तुति के अंत में उनकी सराहना की। ‘‘भूटान में आपका स्वागत है मेरे बड़े भाई।’’

PM Narendra Modi in Bhutan: पारंपरिक भारतीय पोशाक पहने भूटानी युवाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शुक्रवार को देश में स्वागत करते हुए उनके द्वारा लिखे एक गरबा गीत पर नृत्य किया। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ‘पड़ोस प्रथम’ की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि इस यात्रा के दौरान मोदी का विशेष स्वागत किया गया। भूटान के युवाओं के एक समूह ने हाल में मोदी द्वारा लिखे एक गीत पर गरबा किया।

PM Narendra Modi shares adorable moment with children in Bhutan. pic.twitter.com/9TFS5lNSpm — All India Radio News (@airnewsalerts) March 22, 2024

#WATCH | PM Narendra Modi welcomed at a private hotel with a traditional Bhutanese dance performance in Thimphu, Bhutan. pic.twitter.com/cdptmb4xMm — DD News (@DDNewslive) March 22, 2024

मोदी ने उन्हें नृत्य करते हुए देखा और प्रस्तुति के अंत में उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री का पारो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने उनकी अगवानी की। पारो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से थिम्पू तक के 45 किलोमीटर लंबे मार्ग को भारत और भूटान के राष्ट्रीय ध्वजों से सजाया गया था और मार्ग के दोनों ओर खड़े भूटानी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भूटान के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर हिंदी में लिखा, ‘‘भूटान में आपका स्वागत है मेरे बड़े भाई।’’

PM Narendra Modi embarks on state visit to #Bhutan. During the visit, PM will receive audience with King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and 4th King of Bhutan Jigme Singye Wangchuck. He will also hold talks with his Bhutanese counterpart Tshering Tobgay. pic.twitter.com/iY9kUYcqz2 — All India Radio News (@airnewsalerts) March 22, 2024

PM of Bhutan Shri @tsheringtobgay extended a warm welcome to PM Shri @narendramodi at the Paro International Airport in Bhutan. pic.twitter.com/TylJFsauYE — BJP (@BJP4India) March 22, 2024

मोदी के स्वागत में राजधानी थिम्पू में बड़े-बड़े बैनर लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बयान में कहा था कि यह यात्रा दोनों पक्षों को पारस्परिक हित के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए आपसी अनुकरणीय साझेदारी को विस्तारित एवं मजबूत करने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगी।

PM Modi shares an adorable moment with children upon his arrival in Thimphu, Bhutan. pic.twitter.com/UYNRtwIpB3 — Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) March 22, 2024

PM Shri @narendramodi ji was accorded a prestigious Guard of Honour upon his arrival at Bhutan's Paro International Airport, marking the commencement of his highly anticipated visit. #PMInBhutanpic.twitter.com/Uq5GlzKncP — Harsh Sanghavi (Modi ka Parivar) (@sanghaviharsh) March 22, 2024

बयान में कहा गया था कि भारत और भूटान के बीच आपसी विश्वास, समझ एवं सद्भावना पर आधारित एक अनूठी व स्थायी साझेदारी है। भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध 1968 में स्थापित हुए थे। भारत-भूटान संबंधों की मूल रूपरेखा 1949 में दोनों देशों के बीच हुई मित्रता एवं सहयोग संधि रही है जिसमें फरवरी 2007 में संशोधन किया गया था।

#WATCH | Paro, Bhutan: Prime Minister Narendra Modi arrives at Paro International Airport. The PM was welcomed by Bhutan PM Tshering Tobgay pic.twitter.com/ypu3qpg4lF — ANI (@ANI) March 22, 2024

Web Title: PM Narendra Modi shares special 'Garba' performance adorable moment with children in Bhutan see video