PM Modi Egypt Visit: मिस्र की महिला जेना ने पीएम मोदी के सामने फिल्म शोले का गाना 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' गया, बच्चों से यूं मिले प्रधानमंत्री, देखें वीडियो

PM Modi Egypt Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को मिस्र की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचे। इस दौरान वह दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी सहित मिस्र के नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के सामने फिल्म शोले का गाना 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' गाने वाली की महिला जेना ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझ से पूछा कि क्या मैं कभी भारत गई जिस पर मैंने मना किया। उन्होंने मुझ से पूछा कि मैंने हिंदी कहां से सीखी तो मैंने कहा कि मैंने भारत की फिल्में और गाने सुनकर सीखी है।

काहिरा में रिट्ज कार्लटन के महाप्रबंधक ने कहा कि प्रधानमंत्री का यहां आना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। भारतीय समुदाय का बड़ी संख्या में उनका स्वागत करना दिखाता है कि मिस्र में भारतीय समुदाय के लोग कम नहीं है। हमने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। हम सम्मानित है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा इतने सालों में कोई काहिरा में आया है और जो हमारे हॉटल में दो दिन रहेंगे।

खास गर्मजोशी दिखाते हुए मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबौली ने यहां हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया और ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया। पिछले 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली यात्रा है।

मोदी रविवार को मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी से मुलाकात करेंगे। मोदी अपने समकक्ष मैडबौली के नेतृत्व में मिस्र मंत्रिमंडल के साथ भारत पर केंद्रित एक गोलमेज चर्चा में शामिल होंगे। मोदी मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉ शॉकी इब्राहिम अब्देल-करीम आलम से मुलाकात करेंगे और बाद में मिस्र के प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करेंगे।

मोदी रविवार को दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल की गई 11वीं सदी की अल-हकीम मस्जिद भी जाएंगे। मस्जिद का निर्माण फातिमिद वंश के शासन के दौरान किया गया था। भारत में बोहरा समुदाय वास्तव में फातिमिद वंश से उत्पन्न हुआ था और उन्होंने 1970 के दशक से मस्जिद का नवीकरण कराया।

काहिरा में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ‘हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सीमेट्री’ का दौरा करेंगे, जो एक पवित्र स्थल है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र तथा फलस्तीन में सेवा करने वाले एवं शहीद हुए भारतीय सेना के लगभग 3,799 सैनिकों की याद में बनाया गया स्मारक है।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति अल-सिसी भारत यात्रा पर आए थे। उनके दौरे के छह महीने के भीतर प्रधानमंत्री की मिस्र की यात्रा हो रही है। अल-सिसी का सितंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करने का कार्यक्रम है जहां मिस्र को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी काहिरा की ऐतिहासिक अल-हाकिम मस्जिद जायेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मिस्र की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान काहिरा की ऐतिहासिक अल-हाकिम मस्जिद जायेंगे। इस मस्जिद का भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से जीर्णोद्धार किया गया है। रविवार को होने वाला मोदी का मस्जिद का दौरा भारत के लिए विशेष महत्व रखता है।

मिस्र सरकार के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने कहा कि मस्जिद का भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से जीर्णोद्धार किया गया है। जीर्णोद्धार का काम लगभग तीन महीने पहले पूरा हुआ है। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने कहा, ‘‘हमारे प्रधानमंत्री ऐतिहासिक अल-हाकिम मस्जिद भी जायेंगे, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जब फातिमिद राजवंश का मिस्र में शासन था।’’

उन्होंने कहा कि बोहरा समुदाय 1970 के बाद से मस्जिद का रखरखाव कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘ इसलिए प्रधानमंत्री का बोहरा समुदाय से बहुत गहरा लगाव है। यह उनके लिए बोहरा समुदाय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर फिर से जाने का अवसर होगा।’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ मधुर संबंध रहे हैं।

