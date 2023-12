VIDEO: रोड सेफ्टी इनफ्लुएंसर पीयूष धनानी को ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले अपराधियों ने बीच सड़क में बेहरमी से पीटा

Highlights यह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है धनानी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाते हैं अभियान अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

सूरत: गुजरात के सूरत के कपोदरा इलाके में भीड़ ने एक सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष धनानी, जो सवारों को गलत दिशा में चलने से रोकने का वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए प्रसिद्ध हैं, एक स्कूटर को गलत दिशा में जाने से रोकने पर लोग उसे सड़क के बीच बेहरमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। घटना बुधवार (20 दिसंबर) की है।

पीयूष धनानी सौराष्ट्र के अमरेली जिले के निवासी हैं और उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और सड़क के गलत साइड में सवारी करने वाले सवारों के खिलाफ अभियान शुरू करने के बाद प्रसिद्धि हासिल की है। पीयूष ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें वह उन स्थानों पर पहुंचते हैं जहां लोग बड़ी संख्या में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और गलत दिशा में जा रहे वाहनों को रोकते हैं और उन्हें यू-टर्न लेने के लिए कहते हैं।

दरअसल, पीयूष धनानी अपना सामाजिक कार्य कर रहे थे जब उन्होंने एक स्कूटर को रोका जो सड़क की गलत दिशा में प्रवेश कर रहा था। पीयूष ने सवार को यू-टर्न लेने के लिए कहा जिस पर सवार ने मना कर दिया जिसके बाद पीयूष ने बाइक की चाबी ले ली। शोर सुनकर कुछ लोग मौके पर जमा हो गए और पीयूष पर हमला कर दिया।

उन्होंने पीयूष को लातों और थप्पड़ों से मारा और उसे उस सवार को चाबी वापस देने के लिए मजबूर किया जो गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था। उसकी बेरहमी से पिटाई की गई जिसके बाद उसने चाबियां निकाल दीं और बाइक के सामने खड़ा हो गया और सवार को यू-टर्न लेने के लिए कहा। इसके बाद भीड़ ने उसके बाल पकड़कर खींचे और उसे जमीन पर धकेल दिया जिसके बाद सवार मौके से भाग गया।

पीयूष धनानी ने कापोद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506(2) और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धनानी ने यह भी कहा कि उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया और पुलिस वैन में पुलिस स्टेशन आए। धनाई ने यह भी आरोप लगाया कि करीब 3-4 लोगों ने उनके बाल खींचे और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया।

Piyush Dhanani, a road safety activist was beaten up by wrong side Rajus as he was insisting on stopping them from driving on the wrong side.



Dhanani has been asking drivers not to drive in wrong side on roads in #Surat.



