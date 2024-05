नहीं रहे CPI के महासचिव अतुल कुमार अंजान, पिछले कुछ समय से अस्पताल में थे भर्ती

By मनाली रस्तोगी | Published: May 3, 2024 07:41 AM

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव अतुल कुमार अंजान का शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निधन हो गया।