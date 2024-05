बंगाल के राज्यपाल ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया, कहा- "कोई मुझे बदनाम करके चाहता है चुनावी लाभ"

Highlights बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन के एक कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है उन्होंने इसे इंजीनियर्ड नैरेटिव यानी प्रायोजित बताया है ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सामने आए

कोलकाता: बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन के एक कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है और इसे एक इंजीनियर्ड नैरेटिव यानी प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा, "अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ चाहता है, तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते।"

राजभवन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा, "माननीय राज्यपाल ने कहा कि राजभवन के कर्मचारियों ने माननीय राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस के साथ एकजुटता व्यक्त की, जिनके खिलाफ दो असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक दलों के एजेंट के रूप में कुछ अपमानजनक बातें प्रसारित की गईं।"

“Truth shall triumph. I refuse to be cowed down by engineered narratives. If anybody wants some election benefits by maligning me, God Bless them. But they cannot stop my fight against corruption and violence in Bengal.”