Lok Sabha Elections 2024: अमेठी में लगे राहुल गांधी और अखिलेश की तस्वीर वाले होर्डिंग, कांग्रेस की ओर से अभी तक घोषित नहीं किया गया उम्मीदवार का नाम

Highlights भाजपा ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है रायबरेली में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में मंत्री हैं

नई दिल्ली: अमेठी की हॉट-सीट के लिए नामांकन समाप्त होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है, ऐसे में सभी की निगाहें अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों पर हैं। कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा की थी कि पार्टी 24 घंटे में उच्च दावेदारी वाली सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी, मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। बता दें कि इन सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 मई है।

आज भी अटकलों का दौर जारी रहा क्योंकि पार्टी उम्मीदवारों की पसंद पर चुप्पी साधे हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर वाले होर्डिंग्स लगाए गए। अमेठी और रायबरेली को गांधी-नेहरू परिवार का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसके सदस्यों ने कई दशकों तक इन सीटों का प्रतिनिधित्व किया है।

फिलहाल, भाजपा ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रायबरेली में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में मंत्री हैं। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस के प्रथम परिवार द्वारा अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है।

VIDEO | Hoardings featuring Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav being put up outside Congress office in Amethi, Uttar Pradesh.



The Congress is likely to announce its candidate for the high-profile seat today, since the last date of filing nomination is… pic.twitter.com/3MCR1TPEfA