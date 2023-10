WATCH: युद्धक्षेत्र में भारतीय जर्नलिस्ट चिल्लाकर कर रहा था रिपोर्टिंग, इजरायली सैनिक ने इशारे से कहा, वॉल्यूम कर, देखें

Highlights युद्धक्षेत्र में टाइम्स नाउ नवभार के पत्रकार (प्रदीप दत्ता) अति उत्साह में आकर कर रहे थे रिपोर्टिंग फिर इजराइली सैनिक ने उन्हें इशारे से आवाज को धीमा करने का इशारा किया सैनिक द्वारा इशारे के बाद स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए उनका वॉल्यूम तुरंत कम हुआ

Israel-Hamas War: 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायल पर हमला करने और इजरायली नागरिकों की हत्या के बाद गाजा पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई और जवाबी हमले ने गाजा को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है और इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी के साथ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दुनिया भर से कई पत्रकार संघर्ष को कवर करने के लिए इज़राइल आए हैं, जिनमें भारत के युद्ध प्रभावित क्षेत्र को कवर करने वाले पत्रकार भी शामिल हैं। जबकि पत्रकार किसी युद्ध को कवर करते समय जमीनी हकीकत पर रिपोर्ट करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर सराहनीय काम करते हैं, लेकिन कभी-कभी अति-उत्साह खतरनाक नहीं तो शर्मनाक स्थिति पैदा कर सकता है।

ऐसी ही एक घटना एक भारतीय टीवी समाचार चैनल - टाइम्स नाउ नवभारत- के पत्रकार (प्रदीप दत्ता) के साथ हुई, जब रिपोर्टर का "अति-उत्साह" चर्चा का विषय बन गया। आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ इजरायली बलों के एक ऑपरेशन के दौरान रिपोर्टिंग करते हुए, रिपोर्टर कुछ अधिक उत्साहित होकर रिपोर्टिंग करने लगा। रिपोर्टर का हाई डेसीबल स्तर बढ़ता ही गया और उसके आगे खड़े इजरायली सैनिक, जो उसे आश्चर्य से देख रहा था, ने रिपोर्टर को आवाज कम रखने और 'शांत होने' का इशारा किया।

सैनिक द्वारा जर्नलिस्ट को तुरंत संदेश मिला और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए उनका वॉल्यूम तुरंत कम हो गया और यह सही भी था। रिपोर्टर अपना काम करता रहा, लेकिन बहुत शांत तरीके से। रिपोर्टर की क्लिप का वीडियो वायरल हो गया है। उनकी रिपोर्टिंग का बढ़ता डेसीबल स्तर उसी क्षण कम हो जाता है जब एक इजरायली उन्हें "शांत होने" का इशारा करता है और वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जाता है।

Israeli soldier tells Journalist from Times Now Navbharat to lower his Volume & stop Shouting in Warzone 🤦‍♀️ Seriously, who shouts in such a sitiation when rockets are coming from other side?🤷‍♀️ pic.twitter.com/aRAX2UJZoa