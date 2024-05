Arvind Kejriwal Road Show: 'कमल का बटन दबाएंगे, मुझे जेल जाना पड़ेगा, वो मुझे तोड़ना चाहते हैं, मैं टूटा नहीं', चांदनी चौक में बोले केजरीवाल

Highlights केजरीवाल ने कहा कि उन लोगों ने जेल में मुझे तोड़ने की काफी कोशिश की आप लोगों के प्यार से मैं जेल से बाहर आया हूं केजरीवाल ने कहा कि यदि आप लोग 25 मई को कमल का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाना होगा

Arvind Kejriwal Road Show: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि उन लोगों ने जेल में मुझे तोड़ने की काफी कोशिश की। लेकिन मैं टूटा नहीं। आप लोगों के प्यार से मैं जेल से बाहर आया हूं। केजरीवाल ने कहा कि यह लोग कह रहे हैं मुझे दोबारा जेल जाना होगा। मैं जेल जाऊंगा या नहीं यह आपके हाथ में है। केजरीवाल ने कहा कि यदि आप लोग 25 मई को कमल का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाना होगा।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, "They (BJP) are saying Kejriwal has to go to jail again...On 25th May, if you press the 'kamal' button I will have to go to jail but if you vote in support of the INDIA alliance candidate then I won't have to go to jail..So, keep in mind… pic.twitter.com/JWLSBNgo6H