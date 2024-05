सरकार हमारी 'स्लीपिंग पार्टनर', मैं 'वर्किंग पार्टनर' जिसकी कोई इनकम नहीं, निर्मला सीतारमण के सामने ब्रोकर का छलका दर्द

Highlights केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बुधवार को हुए इवेंट में एक ब्रोकर ने अपनी बात रख दी इसके साथ ही उसने पूछा कि अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं यही नहीं इस सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने ये कहा

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीएसई के एक इवेंट में एक शेयर मार्केट के एक ब्रोकर से दो-चार होना पड़ा। जहां उस ब्रोकर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आप यानी केंद्र सरकार बाजार के ब्रोकर और इस तरह रियल एस्टेट लेनदेन पर भी भारी भरकम टैक्स लगाते हैं।

इसके साथ उस व्यक्ति ने सरकार से कहा कि आप तो हमारे 'स्लीपिंग पार्टनर' हैं, ब्रोकर ने फिर कहा कि केंद्र इस बिजनेस समुदाय से कई तरह के टैक्स लेते है, जिसमें सीजीएसटी, एसटीटी, लॉन्ग टर्म कैप्टिल गेन टैक्स शामिल है। हालांकि यहां ये समझना जरूरी है कि 'स्लीपिंग पार्टनर' एक ऐसा भागीदार होता है जो पूंजी का योगदान तो देता है, लेकिन व्यवसाय के प्रबंधन में भाग नहीं लेता है उसे स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है।

ब्रोकर ने इवेंट में केंद्रीय मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि मैंने सबकुछ निवेश कर दिया है, मैं यहां उस पूरे रिस्क की बात को बता रहा हूं और भारत सरकार सिर्फ मुनाफा लेना जानती है और कुछ नहीं। इस माहौल में हम कैसे काम कर सकते हैं, जहां भार सरकार हमारी स्लीपिंग पार्टनर और मैं सिर्फ वर्किंग पार्टनर जिसकी कोई इनकम नहीं। इसके आगे ये भी उस ब्रोकर ने कहा कि घर खरीदते समय महत्वपूर्ण कर बोझ की ओर भी इशारा किया।

ब्रोकर आगे कहते हैं कि सरकार ने कैश कंपोनेंट को ही घर खरीदारी से हटा दिया है। वर्तमान समय में मुंबई जैसी जगह में घर लेना एक सपने जैसा हो गया है क्योंकि हमारे पास उचित और सही तरीके का पैसा है और हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, अब हमें पैसे की जगह चेक से पेमेंट करना होगा। और अब मेरा बैंक बैलेंस ही सबकुछ हो गया, जहां पर मुझे टैक्स देना होता है।

