मैं जानता हूं क्या मैं वह कर पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया था, पापा को याद कर रो दिए हार्दिक, देखें वीडियो

Highlights हार्दिक ने 40 रन बनाए और कोहली के साथ शतकीय साझेदारी निभाई। मैं केवल अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था। मैं अपने पिता के लिए नहीं रोया था। मैं अपने बेटे को प्यार करता हूं लेकिन मैं जानता हूं क्या मैं वह कर पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया था।

hardik pandya ICC T20 World Cup 2022: ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या रविवार को उस समय भावुक हो गए जब उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को याद किया और कहा कि किस तरह से वह अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए दूसरे शहर आ गए थे।

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में भारतीय जीत के नायक विराट कोहली रहे जिन्होंने नाबाद 82 रन की पारी खेली लेकिन वह हार्दिक थे जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया। हार्दिक ने 40 रन बनाए और कोहली के साथ शतकीय साझेदारी निभाई।

