50 हजार साल बाद धरती के करीब से गुजरेगा 'ग्रीन' धूमकेतु, जानें भारत में कब और कहां दिखाई देगा

Highlights धरती के पास से गुजरेगा दुर्लभ हरा धूमकेतु,बुधवार या गुरुवार को दिखने की संभावना बिना बाइनॉक्युलर या टेलीस्कोप के भी दिख सकता है यह धूमकेतु यह धरती से 2.5 लाइट मिनट्स की दूरी या 42.5 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरेगा।

नई दिल्ली : एक दुर्लभ हरे रंग का C/2022 E3 (ZTF) नाम का धूमकेतु बुधवार को धरती के पास से गुजरेगा। यह धूमकेतु 50 हजार साल बाद फिर से धरती के इतने करीब आया है । ये C/2022 E3 (ZTF) भारत के लगभग हर राज्य सहित दुनियाभर में दिखाई देगा। नासा के मुताबिक 12 जनवरी को यह सूर्य के सबसे करीब था। इसके बाद से लगभग पूरे जनवरी यह उत्तरी गोलार्ध टेलीस्कोप के जरिए दिखाई दिया और अब 1 और 2 फरवरी को इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकेगा।

