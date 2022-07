एकनाथ शिंदे से छोटी बच्ची ने पूछा गुवाहाटी को लेकर गजब सवाल, जानिए क्या दिया सीएम ने जवाब

Highlights छोटी बच्ची अन्नदा डामरे महाराष्ट्र के रत्नागिरी की रहने वाली है। रविवार को बच्ची सीएम के बंगले पर उनसे मिलने पहुंची थी।

मुंबई: महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर शपथ लिए एकनाथ शिंदे को अभी ज्यादा वक्त नही हुआ, लेकिन वो लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कुछ दिन पहले सीएम ने बिहार में सिलेंडर ब्लास्ट में घायल महाराष्ट्र के परिवार की मदद की थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हुई। अब सीएम एकनाथ शिंदे का एक छोटी बच्ची के साथ बात करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है।

वीडियो में बच्ची सीएम से पूछती है ,'शिंदे अंकल क्या मैं भी सीएम बन सकती हूं'। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हां जरूर बन सकती हो हम इसके लिए प्रस्ताव पारित करेंगे। इतना ही नहीं बच्ची ने सीएम से दिवाली के दौरान उसे अपने साथ गुवाहटी ले जाने का वादा भी लिया है। बच्ची की बातों को सुनकर सीएम भी हैरान रह गए और अपने आस पास मौजूद लोगों से कहा कि ये बच्ची बेहद होशियार है।

