[Video] पहाड़ों पर हो रहे हिमस्खलन से नीचे खड़े लोग लगे चिल्लाने, अचानक सामने दिखी बर्फ की बड़ी चादर और फिर....

काठमांडू: नेपाल के माउंट मानसलू बेस कैंप में भीषण हिमस्खलन देखने को मिला है। इस हिमस्खलन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें यह भयानक मंजर कैद हुआ है।

बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते भी इस तरीके से एक हिमस्खलन को देखा गया था जिसमें दो पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। इसके साथ 12 लोग घायल भी हुए थे।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि पहाड़ों के पीछे से हिमस्खलन हो रहा है जिसकी चपेट में आस-पास के इलाके भी आ गए है। वीडियो में यह देखा गया है कि

हिमस्खलन के समय पहाड़ों के पीछे से बर्फ की एक बड़ी चादर आस-पास के जगहों को कवर कर रही है।

#WATCH | A fresh avalanche has hit the Manaslu Base Camp today. It has come a week after the last one, which had left two persons dead.#Nepal



(Video source: Tashi Lakpa Sherpa) pic.twitter.com/XLTbDVFq2G