Narendra Modi In Munger: 'आपकी संपत्ति पर कांग्रेस की बुरी नजर पड़ गई है', चुनावी सभा में बोले मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि ये मुंगेर की ये धरती स्वाभिमान की धरती है, विरासत की धरती है आज बिहार में लड़ाई एनडीए के संतुष्टिकरण मॉडल और इंडी गठबंधन के तुष्टिकरण मॉडल के बीच है लालटेन वाले अंधकार युग में जो जंगलराज चलता था, उसे मुंगेर ने सबसे अधिक सहा है

Narendra Modi In Munger: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के मुंगेर में थे। यहां पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने अपना भाषण मैथिली भाषा में की। पीएम मोदी ने कहा कि ये मुंगेर की ये धरती स्वाभिमान की धरती है, विरासत की धरती है। इस क्षेत्र ने भारत की समृद्धि का वो दौर देखा है, जिसकी कल्पना तक मुश्किल हो जाती है। आज एनडीए सरकार, भारत की वही समृद्धि लौटाने का प्रयास कर रही है और इस समय दुनिया भी जानती है कि ये समय भारत का समय है।

#WATCH | Addressing a public rally in Bihar's Munger, PM Modi says, "There is NDA model on one side and there is INDI Alliance model on the other. INDI alliance model is appeasement and NDA's model is satisfaction... We gave toilets, gas, electricity connection and water… pic.twitter.com/IfkxF3g5hu

दुनिया को भी लगता है कि जितनी मजबूत सरकार भारत के लोग बनाएंगे, दुनिया को भी उतनी ही मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज बिहार में लड़ाई एनडीए के संतुष्टिकरण मॉडल और इंडी गठबंधन के तुष्टिकरण मॉडल के बीच है। लालटेन वाले अंधकार युग में जो जंगलराज चलता था, उसे मुंगेर ने सबसे अधिक सहा है। पहले हर कोई यहां से पलायन के बारे में सोचता था, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लालटेन के उस अंधकार युग से बिहार को बाहर निकाला है।

#WATCH | Addressing a public rally in Bihar's Munger PM Modi says, "The world also thinks that the stronger the government in India, the world will also get the same strength... India's reputation has improved in the last 10 years, it is not because of Modi but because of the… pic.twitter.com/oI1V8fsleT