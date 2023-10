Viral VIDEO: पूर्व आईएएस और महिला में हुई 'तू-तू मैं-मैं', थप्पड़ जड़ने पहुंचा पति, देखें वीडियो

Highlights एक डॉग को लिफ्ट में ले जाने को लेकर बवाल हुआ है पूर्व आईएएस और एक महिला में डॉग को लिफ्ट में ले जाने को लेकर जमकर तू तू मैं मैं होती है पुलिस के आने के बाद दोनों में हुआ समझौता

Viral VIDEO: सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें एक डॉग के लिए दो पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। खासतौर पर लिफ्ट में डॉग को ले जाने को लेकर तो बीते कुछ समय से ज्यादा ही बवाल हुआ है। अब इसी मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। जिसमें एक डॉग को लिफ्ट में ले जाने को लेकर बवाल हुआ है। बवाल भी ऐसा हुआ है कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं।

Retired IAS gets involved in a scuffle with a lady over a dog in the elevator. Living in Noida is not for beginners. #Noida pic.twitter.com/EIhUOTW03P

दरअसल, सोशल मीडिया पर नोएडा के एक सोसाइटी से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक पूर्व आईएएस और एक महिला में डॉग को लिफ्ट में ले जाने को लेकर जमकर तू तू मैं मैं होती है। देखते ही देखते पूर्व आईएएस के द्वारा महिला को थप्पड़ जड़ दिया जाता है। इधर दूसरी तरफ महिला अपने पति को बुलाती है और पति अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए पूर्व आईएएस को थप्पड़ जड़ देता है।

Noida never disappoints. Watch this fight.



Controversy over taking a dog in the elevator. First, a retired IAS officer assaulted a woman, and then the woman got her husband to beat up the retired officer.



Parx Laureate Society#Noidapic.twitter.com/dCmsGjnxHA