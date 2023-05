न्यूड होकर इंडोनेशिया के हिंदू मंदिर में घुसने पर गिरफ्तार जर्मन महिला पर्यटक को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया

By अनिल शर्मा | Published: May 27, 2023 09:43 AM

पुलिस ने कहा कि जर्मनी वापस जाने के लिए विमान में सवार होने से इनकार करने के बाद, पर्यटक को बंगली शहर के एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया।

