Lok Sabha Elections 2024: "कांग्रेस पूरी तरह से हताश है, वह 30 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी", भाजपा के फायरब्रांड युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा

Highlights तेजस्वी सूर्या ने वोट डालने के बाद लोगों से वोट देने के लिए घर से निकलने की अपील की तेजस्वी सूर्या ने कहा कि वोटर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं, आज जश्न का दिन है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से निराश हो गई है कि वह 30 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी

बेंगलुरु: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में शुक्रवार को बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा के उम्मीदवार और फायरब्रांड युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने वोट डालने के बाद लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट देने के लिए घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि आज कर्नाटक में जश्न का दिन है। यह लोकतंत्र का पावन त्योहार है। इसलिए लाखों लोग बाहर निकलेंगे और मतदान करें।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार तेजस्वी सूर्या ने कहा, "मतदान केवल आम आदमी का अधिकार नहीं है, बल्कि उनका कर्तव्य भी है। मतदान कर्तव्य इसलिए है क्योंकि यदि हम मतदान नहीं करते हैं, तो हम अपनी आवाज दर्ज नहीं कर रहे हैं और लोकतंत्र में सार्थक योगदान नहीं दे रहे हैं। हर साल की तरह, इस साल भी बूथों पर अधिक वरिष्ठ नागरिक देखे जा रहे हैं, वे बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि युवा लोग वरिष्ठ नागरिकों से प्रेरणा लें और बड़ी संख्या में आएं और मतदान करें।"

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: BJP candidate from Bengaluru South Tejasvi Surya says, "Today is a celebration day in Karnataka. it is a festival of democracy. Millions of people will go out and vote... This is not just a right, but also a duty, because if we don't vote, we are… pic.twitter.com/23IUtE4qtk