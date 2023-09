Asia Cup Final: प्रशंसक ने आनंद महिंद्रा से सिराज को एक एसयूवी गिफ्ट में देने को कहा, उद्योगपति का जवाब हुआ वायरल

Highlights सिराज के 6/21 कारनामे को बताते हुए प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने खास तारीफ की उद्योगपति ने ट्वीट किया, मोहम्मद सिराज आप एक मार्वल एवेंजर हैं... पहला ओवर डालने के बाद, सिराज ने विरोधी टीम पर एक ही ओवर में चार बार प्रहार (4 विकेट) किया

Asia Cup 2023 Final: मोहम्मद सिराज श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2023 फाइनल में कहर बनकर टूटे। कोलंबो में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ने रविवार को खिताबी मुकाबले में श्रीलंका के शीर्ष क्रम को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया। सिराज के ड्रीम ओपनिंग स्पैल की मदद से भारत ने एशिया कप 2023 के फाइनल में श्रीलंका को 50 रनों पर ढेर कर दिया।

'मियां भाई' सिराज पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय क्रिकेट में कुछ उत्कृष्ट तेज गेंदबाज रहे हैं, और सीमित ओवरों के प्रारूप में टीम का प्रदर्शन उनकी क्षमताओं से काफी प्रभावित हुआ है। मुकाबले में आखिरी 90 मिनट में कई रिकॉर्ड टूटे और सिराज ने 6 विकेट अपने नाम किए। इनमें से चार विकेट एक ही ओवर में आए और यहीं से उन्होंने मैच का भाग्य तय कर दिया।

सिराज के इस कारनामे को बताते हुए प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने खास तारीफ की। महिंद्रा ने ट्वीट किया, "मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी अपने विरोधियों के लिए अपने दिल को रोते हुए महसूस किया है...ऐसा लगता है जैसे हमने उन पर एक अलौकिक शक्ति का प्रयोग किया है.. मोहम्मद सिराज आप एक मार्वल एवेंजर हैं..."

I don’t think I have EVER before felt my heart weep for our opponents….It’s as if we have unleashed a supernatural force upon them… @mdsirajofficial you are a Marvel Avenger… https://t.co/DqlWbnXbxq