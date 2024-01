Earthquake In Delhi-NCR: भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़, यूजर्स ने किए मजेदार वीडियो शेयर

Earthquake In Delhi-NCR: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को आए भूकंप के कारण धरती हिल गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, अफगानिस्तान के पास 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि, दिल्ली और एनसीआर में हल्के झटके महसूस किए गए। इस बीच, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, लाहौर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

इस भूकंप के कारण अभी तक किसी तरह की दु्र्घटना की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच, सोशल मीडिया पर भूकंप से संबंधित मीम्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई यूजर्स ने भूकंप से रिलेट करते हुए कई वीडियो भी शेयर किए हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "हर कुछ हफ्तों में दिल्ली-एनसीआर के पास टेक्टोनिक प्लेटें"

Tectonic plates near Delhi-NCR in every few weeks :#Earthquakepic.twitter.com/fX8a3fm6ru — UmdarTamker (@UmdarTamker) January 11, 2024

इसी तरह एक अन्य यूजर ने शाहरुख खान की फिल्म का सीन शेयर करते हुए दिल्लीवासियों पर चुटकी ली है।

एक अन्य ने भूकंप के बारे में एक्स पर सर्च करने को लेकर लोगों का मजाक बनाया है।

Delhiites took to Twitter to check who else Felt the #Earthquakepic.twitter.com/fKUoJ1rbmv — زماں (@Delhiite_) January 11, 2024

भूकंप से दिल्ली की इमारतों के तेज कंपन को लेकर एक यूजर ने मजेदार वीडियो शेयर किया।

एक यूजर ने दिल्लीवासियों के अक्सर भूकंप के झटके महसूस करने पर मीम शेयर किया।

A strong Earthquake tremors felt in Delhi-NCR after every week

*Le Delhites:- #Earthquakepic.twitter.com/WIcGiGqiaz — Radhika Chaudhary (@Radhika8057) January 11, 2024

एक्स पर विराट कोहली का एक वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली वालों का भूकंप के समय क्या हाल है इसे बताया गया है

Web Title: Earthquake In Delhi-NCR After the earthquake there was a flood of memes on social media users shared funny videos