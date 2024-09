Viral Video: जिसने पुचकारा उसी को काटा, 1 मिनट में मूड चेंज, कुत्ते ने कर दिया अटैक…

Highlights Dog Attack Viral Video: जिसने पुचकारा उसी को काटा, 1 मिनट में मूड चेंज Street Dog Suddenly Bites Man: कुत्ते ने कर दिया अटैक, सड़क किनारे कुत्ते ने शख्स पर किया हमला

Dog Attack Viral Video: सोशल मीडिया पर कुत्ते काटने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, कुत्ते को वफादार जानवर कहा गया है, लेकिन वायरल वीडियो की सच्चाई बिलकुल अलग नजर आ रही है, एक शख्स के पास स्ट्रीट डॉग नजर आ रहा है जो उस शख्स से दूर नहीं जा रहा होता है। शख्स उसे प्यार से पुचकारता है सहलाता है मगर कुत्ता उसके और करीब आता रहता है, ये वीडियो 1 मिनट से ज्यादा समय का है, मतलब वो शख्स स्ट्रीट डॉग को 1 मिनट तक सहलाता और पुचकारता है और अचानक कुत्ता उसपर टूट पड़ता है और काट लेता है। पास में एक लड़का गाड़ी साफ करता हुआ नजर आता है जो कुत्ते से शख्स को बचाने के लिए आता है और कुत्ता वहां से भाग जाता है।

What went wrong here suddenly pic.twitter.com/9Oe0XROMto