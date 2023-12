दिल्ली: गांधीनगर मार्केट में बिक रहे सिख चिन्हों वाले महिलाओं के अंडरगारमेंट्स, लोगों ने दुकानदार का किया विरोध

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के गांधीनगर मार्केट से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार का विरोध कर रहे हैं। यह चौंकाने वाली घटना के पीछे का कारण बताया जा रहा है एक व्यापारी को पवित्र सिख प्रतीक खंडा साहिब से सजे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का।

घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने दुकानदार का विरोध शुरू कर दिया और आपत्ति जताई। स्थिति तब बिगड़ गई जब दुकानदार ने कथित तौर पर स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जिन्होंने आक्रामक बिक्री का विरोध किया।

गौरतलब है कि इस घटना ने तब ध्यान आकर्षित किया जब एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, जिसमें दुकान के उत्पादों को पवित्र सिख प्रतीक के साथ प्रदर्शित किया गया था।

स्थानीय लोगों ने निराशा व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि ऐसे उत्पाद बिना सूचना के कैसे बेचे जा सकते हैं। अपने समुदाय के पवित्र प्रतीक के अनादर से नाराज निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाद में आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया और जांच शुरू कर दी गई है।

