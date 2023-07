चंद्रयान-3 की ऑस्ट्रेलिया के आसमान में रात के अंधेरे में ली गई खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल

सिडनी: भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की ओर से शुक्रवार को लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 से जुड़ी कई तरह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी क्रम में एक फोटो ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है। दावा किया गया है कि चंद्रयान-3 के लॉन्च के कुछ मिनटों के बाद यह ऑस्ट्रेलिया के आसमान में नजर आया। चूकी उस समय ऑस्ट्रेलिया में रात थी, इसलिए यह तस्वीर और मनमोहक नजर आ रही है।

इस तस्वीर को को एमआईटी के जीसी एस्ट्रोनॉमी के खगोल विज्ञान डायलन ओ'डॉनेल ने ट्विटर के माध्यम से साझा किया था। अपने ट्वीट में, उन्होंने कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर चंद्रयान -3 का लाइव लॉन्च देखा और लगभग 30 मिनट के बाद, वह रात के समय की एक आश्चर्यजनक तस्वीर खींचने में कामयाब रहे जब यह उनके घर के ऊपर से गुजर रहा था।

तस्वीर में मनमोहत नीला रंग नजर आता है, जो टिमटिमाते सितारों के बीच चंद्रमा के लिए मिशन में अपनी उपस्थिति जाहिर करता दिखता है।

यह फोटो ट्विटर पर 740 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है। दरअसल, 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्र मिशन के प्रक्षेपण के ठीक आधे घंटे बाद डायलन ओ'डॉनेल ने इस असाधारण तस्वीर को कुशलता से अपने कैमरे कैद किया।

तस्वीर साझा करते हुए, डायलन ने ट्वीट किया, "अभी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को यूट्यूब पर अपना चंद्रमा रॉकेट लॉन्च करते हुए देखा, और फिर 30 मिनट बाद इसने मेरे घर के ऊपर से उड़ान भरी! बधाई हो @isro! उम्मीद है, आप लैंडिंग में सफल रहेंगे।'

Just watched India’s space agency launch their moon rocket on YT then fly over my house 30 mins later! Congrats @isro ! Hopefully you stick the landing 💪🏼 pic.twitter.com/ETP8xL8lqv