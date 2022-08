चांद नवाब 2.0: बरसाती नाले में डूबते हुए पाकिस्तानी रिपोर्टर ने की जांबाज रिपोर्टिंग, कहा- मैं तैराकी जानता हूं, देखें वीडियो

Highlights बरसाते नाले से रिपोर्टिंग करते हुए एक पाकिस्तानी रिपोर्टर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पाकिस्तानी रिपोर्टर नाले में डूबते हुए रिपोर्टिंग कर रहा है और हालात की जानकारी दे रहा है। इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है।

Trending News: सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी रिपोर्टर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह बाढ़ की पानी में डूबते हुए रिपोर्टिंग कर रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कैसे एक पाकिस्तानी रिपोर्टर बरसाते नाले में फंसने के बाद वहीं से रिपोर्टिंग कर रहा है।

आपको बता दें कि पाकिस्तान में फिलहाल बाढ़ आया हुआ है जिस कारण वहां के लोग काफी परेशान है। ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे जमकर शेयर कर रहे है और इस पर अपनी राय भी दे रहे है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर बरसाते नाल में फंसकर वहीं से हालात पर रिपोर्टिंग कर रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि वह बीच-बीच में पानी के बहाव में बह भी रहा है, लेकिन वह माइक नहीं छोड़ रहा है और गले तक पानी में डूबे हुए रिपोर्टिंग कर रहा है।

Dangerous,deadly,killer #Pakistani#Reporting..



There is #FloodinPakistan and news channels,army and #ImranKhan too



All 4 become uncontrollable,can do anything..#PakistanFloods#PakArmy#floodpic.twitter.com/aI5KeRsiwL