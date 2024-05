Ghazipur Lok Sabha Seat: 'माफिया 'लाल बत्ती' लेकर घूमते थे, हर महीने 2-3 बड़े दंगे होते थे', सपा की सरकार पर पीएम मोदी का हमला

Highlights पीएम ने कहा, वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है मोदी ने कहा, आयुष्मान योजना करोड़ों परिवारों को मुसीबत में सहायता देता है पीएम ने कहा कि हमने 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास दिए

Ghazipur Lok Sabha Seat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में पूर्व में रही सपा की सरकार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि सपा शासन के तहत, माफिया 'लाल बत्ती' लेकर घूमते थे। वे खुली जीप में कानून को चुनौती देते थे।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Ghazipur, PM Modi says, "Under the SP rule, mafia used to roam around with 'Lal Batti'. They used to challenge the law in open jeeps. They used to open fire at their nemesis. Riots were an identity of UP. Every month, there…