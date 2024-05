Agniveer Scheme: '4 साल बाद 75% अग्निवीरों का जीवन बर्बाद', राहुल गांधी पर अमित शाह का जवाब

Highlights अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी ने झूठी बात को ही मुद्दा बनाने की एक परंपरा शुरू की है देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल बाद 75% अग्निवीरों का जीवन बर्बाद हो जाएगा अमित शाह ने कहा, विकास करना भाजपा की आदत है, कांग्रेस को विकास कार्य से कोई लेना-देना नहीं है

Agniveer Scheme: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में थे। यहां अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। अमित शाह ने इस दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने झूठी बात को ही मुद्दा बनाने की एक परंपरा शुरू की और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अग्निवीर योजना है।

#WATCH | Kangra, Himachal Pradesh: On Agniveer scheme, Union Home Minister Amit Shah says, "The politics of this country has changed after Rahul Gandhi came into politics. Earlier, political parties used to twist actual issues in front of the people, but they never made falsehood… pic.twitter.com/w3zCxlpCwX