IPL 2024 final: ये कोलकाता नाइट राइडर्स की असली ताकत, सनराइजर्स से काफी आगे, टीम का ब्रह्मास्त्र है ये खिलाड़ी

Highlights फाइनल 26 मई, रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच विशेषज्ञ इस मुकाबले में केकेआर का पलड़ा भारी मान रहे हैं कोलकाता की टीम अपने प्रतिद्वंदी सनराइजर्स से खेल के हर क्षेत्र में आगे दिखी

IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल 26 मई, रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। कई पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट विशेषज्ञ इस मुकाबले में केकेआर का पलड़ा भारी मान रहे हैं। केकेआर ने अपने लीग चरण के मुकाबलों में एसआरएच को हराया है, क्वालिफायर-1 में भी कोलकाता की टीम अपने प्रतिद्वंदी सनराइजर्स से खेल के हर क्षेत्र में आगे दिखी।

क्या है केकेआर की ताकत

बेहतर स्पिन आक्रमण - कोलकाता नाइट राइडर्स के पास विश्वस्तरीय फिरकी गेंदबाज हैं। केकेआर की टीम में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिन गेंदबाज हैं जो किसी भी टीम को धराशायी कर सकते हैं। इनकी तुलना अगर सनराइजर्स के शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा से करें तो केकेआर की स्पिन जोड़ी आगे नजर आती है। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती पॉक की परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से फायदा उठाने में सक्षम हैं, जहां फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

गेंदबाजी संयोजन- केकेआर के पास सिर्फ सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिन गेंदबाज नहीं बल्कि मिचेल स्टार्क जैसा अनुभवी तेज गेंदबाज भी है। वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ने उनका अच्छा साथ दिया है। ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने भी बीच के ओवरो में अच्छी गेंदबाजी की है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वेंकटेश अय्यर भी गेंदबाजी कर सकते हैं जो केकेआर के लिए काफी राहत वाली बात है।

बल्लेबाजी में गहराई- कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी में गहराई है। पूरे सीजन में कभी भी इस टीम को धराशाई होते नहीं देखा गया। सुनील नरेन और रहमतुल्लाह गुरबाज के रूप में जहां शानदार सलामी जोड़ी है वहीं नंबर तीन पर वेंकटेश भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं।

Take cover, they're ready to fire! 🔥 pic.twitter.com/4QmYdz24LK

केकेआर के कप्तान के रूप में दूसरा आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे श्रेयस अय्यर की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। केकेआर ने पिछली बार चेन्नई में 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल फाइनल खेला था जिसमें बतौर कप्तान गंभीर ने खिताबी जीत दर्ज की थी । गंभीर की कप्तानी में केकेआर ने फिर 2014 में खिताब जीता और अब वह बतौर मेंटोर भी इसी टीम को खिताब दिलाने की दहलीज पर हैं ।

Can't stop, won't stop till we reach our final goal! 👊 pic.twitter.com/YzK9auoRX8