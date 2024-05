पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन से 300 से अधिक लोगों के मरने की आशंका

नई दिल्ली: पापुआ न्यू गिनी के ग्रामीण एंगा प्रांत में भीषण भूस्खलन के बाद 1,000 से अधिक घर दब गए और कम से कम 300 लोग कीचड़ और चट्टानों में दब गए, जिसके बाद बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में ऑस्ट्रेलिया का उच्चायोग राहत टीमों के साथ बचाव सहायता का समन्वय कर रहा है, अब तक चार शव मिले हैं - मलबा साफ होने के बाद और भी शव मिलने की उम्मीद है। आपातकालीन सेवाएँ पापुआ न्यू गिनी के अलग-थलग एंगा प्रांत में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के पीड़ितों को बचाने के लिए दौड़ रही हैं। कठिन इलाके और मुख्य सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत प्रयासों में बाधा आ रही है। प्रभावित क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक केवल हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है।

मानवीय एजेंसी केयर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि लेकिन बचावकर्मियों का एक समूह इस क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रहा। शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार लगभग 03:00 बजे (गुरुवार को 17:00 GMT) भूस्खलन ने दक्षिण-पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में द्वीप राष्ट्र के उत्तर में एंगा के ऊंचे इलाकों में सैकड़ों घर दफन कर दिए। पापुआ न्यू गिनी में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय ने बताया कि स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने अब तक तीन शव निकाले हैं। इसमें कहा गया है कि टीम ने एक बच्चे सहित छह जीवित बचे लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता भी प्रदान की थी।

