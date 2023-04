स्पार्कलिंग गन से दूल्हा-दुल्हन करने जा रहे थे स्टंट, फायर होते ही झुलसा महिला का चेहरा, देखें वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दूल्हा-दुल्हन को स्टंट करते हुए देखा गया है। ऐसे में जैसे ही महिला स्टंट के लिए गन बाहर निकालती है, उसका मुंह झुलस जाता है।

Viral News: सोशल मीडिया पर एक दूल्हा दुल्हन (Bride-Groom) का वीडियो सामने आया है जिसमें वे स्पार्कलिंग गन (Sparkling Gun) लिए हुए स्टंट करते हुए दिख रहे है। वीडियो में यह देखा गया है कि हाथों में स्पार्कलिंग गन लिए हुए जोड़ा जब इसे छोड़ना चाहता है तो उनके साथ हादसा हो जाता है।

इस वीडियो को @Sassy_Soul_ नामक एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। हालांकि वीडियो में आवाज नहीं है लेकिन घटना के बाद वहां हंगामा होता दिख रहा है। ऐसे में वीडियो को देख सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक दूल्हा-दुल्हन शादी के जोड़े में खड़े है और दोनों के हाथ में स्पार्कलिंग गन हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे ओर मुंह करके हाथ में स्पार्कलिंग गन लिए खड़े है। वीडियो के अलगे हिस्से में यह देखा गया है कि दुल्हन गन चलाने के लिए थोड़ा समय लेती है और जब वह रेडी हो जाती है तो दोनों एक साथ गन चलाना शुरू करते है।

Idk what's wrong with people these days they are treating wedding days more like parties and this is how they ruin their perfect day. 🤷‍♀️ pic.twitter.com/5o626gUTxY