5 पैसे में बिरयानी खाओ, दुकान के सामने लगी सैकड़ों की भीड़, देखिए वीडियो

Highlights आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दुकानदार ने अपनी बिरयानी बेचने का खोजा नायाब तरीका दुकानदार ने ऐलान किया कि जो उसे 5 पैसे का सिक्का लाकर देगा वो उसे मुफ्त बिरयानी देगा ऐलान के बाद दुकान के सामने सैकड़ों ऐसे ग्राहक खड़े थे, जिनके हाथों में 5 पैसे का सिक्का था

चित्तूर: आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक बिरयानी विक्रेता ने ऐसी ऑफर रखी कि पलभर में उसके दुकान के सामने सैकड़ों ग्राहक की लाइन लग गई। जी हां, बिरयानी बेचने वाले ने शर्त रख दी कि जो उसके पास 5 पैसा लाकर देगा वो उसे मुफ्त बिरयानी देगा। जानकारी के मुताबिक पलामनेरु के दुकानदार द्वारा इस तरह के ऐलान किये जाने के बाद उसकी दुकान पर उन ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई, जिनके एक हाथ में 5 पैसे का पुराना सिक्का था। उसके बाद दुकानदार ने उन 5 पैसा ले आने वाले वालों को निराश नहीं किया और सभी को बिरयानी और साथ में पैकेट का पानी भी दिया।

बिरयानी बेचने वाले दुकानदार ने कहा कि वो अपने यहां बनने वाली बिरयानी को पॉपुलर करने के लिए यह स्कीम लेकर आया है, जिसे ग्राहकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही उसने उ्ममीद जताई की उसके दुकान की बनी बिरयानी को खाने के बाद ग्राहक उसके टेस्ट की तारीफ करेंगे और इस तरह से उसके दुकानदारी में तेजी आएगी।

Biryani for '5 paise'. Hundreds gathered in front of the Biryani shop in Palamaneru of Chittoor dist which had announced that anyone who would bring a 5 paise coin would get free Biryani as an inaugural offer. #businessstrategy#AndhraPradeshpic.twitter.com/MMWSb3IiP0