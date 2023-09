Video: बिहार के एक सरकारी स्कूल में सुविधाओं की कमी के विरोध में छात्राएं हुई हिंसक, शिक्षा अधिकारी की गाड़ी में की तोड़फोड़

Highlights रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़कियों का यह हंगामा स्कूल में बैठने की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ था छात्राओं ने स्कूल में बैठने की उचित सुविधाओं के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था महिला अधिकारियों सहित स्थानीय पुलिस विरोध स्थल पर पहुंची और मोर्चा संभाला

वैशाली:बिहार के वैशाली जिले के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का वीडियो पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लड़कियों का यह हंगामा स्कूल में बैठने की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ था। राज्य के वैशाली जिले के महनार स्थित गर्ल्स हाई स्कूल में आज हिंसा भड़क उठी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, छात्राओं ने संस्थान में बैठने की उचित सुविधाओं के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 122 बी को जाम कर दिया था। महिला अधिकारियों सहित स्थानीय पुलिस विरोध स्थल पर पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस पर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का आरोप है जिसके बाद छात्रों ने बिहार शिक्षा अधिकारी (बीईओ) अहिल्या कुमार की एसयूवी (स्कॉर्पियो) पर पथराव शुरू कर दिया।

स्कूल प्रशासन ने स्थानीय मीडिया को बताया कि छात्राएं बाहरी तत्वों के प्रभाव में थे, जिसके कारण उन्होंने हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, छात्र सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस ने कहा कि उन्होंने छात्रों से अपनी मांगें पूरी होने तक शांत रहने का अनुरोध किया, लेकिन छात्र हिंसक हो गए और वाहन की ओर पथराव करना शुरू कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, बीच-बचाव करने वाली पुलिस कर्मियों में से एक, पूनम कुमारी, विवाद के दौरान घायल हो गईं।

क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) नीरज कुमार ने मीडिया को बताया कि कक्षाओं की क्षमता सभी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिन छात्राओं को कक्षा में बैठने की जगह नहीं मिली, उन्होंने समूह बनाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क जाम कर दी।

एसडीएम ने कहा, "हम चीजों को बेहतर बनाने के लिए स्कूल को दो शिफ्टों में चलाने की कोशिश कर रहे हैं।" गाड़ी में हुई तोड़फोड़ पर कुमार ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और वे मामले की जांच कर रहे हैं।

