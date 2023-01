बेंगलुरु में एमजी रोड से शुले सर्किल तक हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़क पर पांच मीटर गहरा गड्ढा बना, बाइक सवार मामूली रूप से घायल

Highlights पांच मीटर गहरा गड्ढा बन गया। सड़क सभी की आंखों के सामने धंस गई। पानी की पाइप लाइन में ‘लीकेज’ होने के कारण सड़क धंस गई है।

बेंगलुरुः बेंगलुरु में एमजी रोड से शुले सर्किल तक हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़क पर बृहस्पतिवार को पांच मीटर गहरा गड्ढा बन गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक बाइक सवार के सड़क पर उभरी हुई जगह से ठोकर खाने के बाद वहां गड्ढा हो गया और बाइक सवार मामूली रूप से घायल हो गया।

#Breaking in #Bengaluru: Road caves in near Brigade Towers on #BrigadeRoad in the central part of the city. No casualty reported. (🎥 by TOI Sunil)



What’s happening to B’luru roads? @NammaBengaluroo@TOIBengaluru@WFRising@srinualavilli@namma_BTM@sajjanrajmehtapic.twitter.com/g9QoNJ1lhh