Viral Video: स्कूल में लेट पहुंचने के लिए प्रिंसिपल ने महिला टीचर को पीटा, वीडियो इंटरनेट पर वायरल, देखिए

Highlights आगरा के एक स्कूल से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देखकर हर कोई दंग स्कूल में लेट पहुंचने के लिए प्रिंसिपल ने महिला टीचर को पीटा घटना कथित तौर पर आगरा के सीगाना गांव के एक पूर्व-माध्यमिक विद्यालय में हुई

Viral Video: आपने स्कूल में लेट पहुंचने के लिए छात्रों को सजा पाते या उनकी पिटाई होते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने किसी टीचर को स्कूल देरी से आने के लिए मार खाते देखा है! नहीं देखा होगा क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। लेकिन आगरा के एक स्कूल से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। यह वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है जिसमें प्रिंसिपल एक शिक्षक के साथ मारपीट करती दिख रही हैं।

यह घटना कथित तौर पर आगरा के सीगाना गांव के एक पूर्व-माध्यमिक विद्यालय में हुई। यह सब तब शुरू हुआ जब प्रिंसिपल ने स्कूल में देर से आने के लिए शिक्षिका गुंजा चौधरी को फटकार लगाई, जिससे तीखी बहस छिड़ गई। जवाब में, शिक्षक ने दावा किया कि प्रिंसिपल भी पिछले चार दिनों से देर से आ रहे थे, जिसके कारण उनके बीच मौखिक बहस हुई। लेकिन बात इतनी बढ़ी कि प्रिंसिपल का पारा हाई हो गया और वह शिक्षिका गुंजा चौधरी पर टूट पड़ीं।

A Principal in Agra beat up a teacher this bad just because she came late to the school. Just look at her facial expressions. She's a PRINCIPAL 😭 @agrapolicepic.twitter.com/db8sKvnNvs