10 videos of Wildlife: जंगल की दुनिया के 10 वीडियो, ऐसे नजारे जिन पर यकीन करना मुश्किल होगा, देखिए

10 videos of jungle: जंगल की दुनिया का अनुभव सबसे अलग होता है। कई बार कुछ ऐसी हरकतें कैमरे में कैद हो जाती हैं जो लंबे समय तक याद रहती हैं। वाइल्ड-लाइफ के शौकीन कैमरे के साथ जंगलों में जाते रहते हैं। कभी-कभी ऐसे नजारे भी दिख जाते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। यहां हम आपके लिए ऐसे ही 10 वीडियोज लेकर आए हैं जो जंगल के अंदर की दुनिया से आपको रूबरू कराएंगे। इन वीडियोज को देखकर आप दंग रह जाएंगे।

1- पहला वीडियो भारत में हिमाचल प्रदेश से है। यहां एक जंगली तेंदुए एक व्यक्ति से ऐसे खेल रहा है जैसे उसे सालों से जानता हो।

Meanwhile in India pic.twitter.com/GOm9lZUYrW — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 27, 2024

2- इस वीडियो में एक टाइगर को एक गांव में टहलते हुए देखा जा सकता है। नजारा मैक्सिको का है।

Just a Bengal Tiger roaming around town and then gets taken home without any resistance. This happened in Tecuala, Mexico. pic.twitter.com/HYUpDdzSRE — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 26, 2024

3- क्या आपने कभी सरकटी मछली देखी है जो तैर भी सकती हो...नहीं देखी तो यहां देख लीजिए।

A Headless Fish casually swimming around in the Lake. pic.twitter.com/6RxcFAtjoV — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 27, 2024

4- मां तो आखिर मां होती है। एक मादा हाथी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए मगरमच्छ को भगा दिया। देखिए

Elephant mom kicks a crocodile out of her pool pic.twitter.com/QlvkvJbRT5 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 27, 2024

5- मां सील ने जन्म देने के बाद बच्चे की पहली हरकत देखी तो इतनी खुश हुई।

The result of a mother seal who gave birth when she saw that her baby, which she thought was dead, is alive pic.twitter.com/xobeSEkL9H — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 26, 2024

6- कोयल का चूजा अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अन्य अंडों को घोंसले से बाहर निकाल रहा है।

Cuckoo chick evicting other eggs from the nest to ensure its own survival pic.twitter.com/Sx4TcDzFcy — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 26, 2024

7- क्या शेर ही जंगल का असली राजा...ये वीडियो देख के तो ऐसा नहीं लगता।

So does this make Rhino the King of the jungle then? pic.twitter.com/e4ok6lNLGS — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 26, 2024

8- मां का प्यार...

That’s definitely his daughter 🦁🧡 pic.twitter.com/gNzMKGHorc — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 26, 2024

9- ये बंदर तो बहुत शातिर निकला।

Monkey steals woman's drink 🐒😂 pic.twitter.com/j12mASnJZF — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 26, 2024

10- चलो सो कर उठ गया..अब घूम के आते हैं।

A bald eagle wakes up after a snowstorm pic.twitter.com/ugCCjHJcYx — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 26, 2024

