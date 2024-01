UP legislative council by-poll 2024: पूर्व मंत्री चौहान ने नामांकन दाखिल किया, जीतेंगे निर्विरोध और बनेंगे मंत्री!, देखें वीडियो

Highlights निर्विरोध चुनाव जीतेंगे और योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। देश में 400 से ज्यादा (संसदीय) सीटें जीतकर इतिहास बनाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे।

UP legislative council by-poll 2024: भाजपा नेता और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। निर्विरोध चुनाव जीतेंगे और योगी सरकार में मंत्री बनेंगे।

#WATCH | BJP leader Dara Singh Chauhan files his nomination for by-poll to a seat in the UP legislative council, in the presence of CM Yogi Adityanath, in Lucknow

बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान ने कहा कि हम देश में 400 से ज्यादा (संसदीय) सीटें जीतकर इतिहास बनाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। नामांकन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक आदि मौजूद थे।

BJP leader Dara Singh Chauhan says, "We will make history by winning over 400 (parliamentary) seats in the country and making Modi ji prime minister again for the third time."