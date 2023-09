Ghosi Bypoll 2023: सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता..., सीएम योगी आदित्यनाथ ने दारा सिंह चौहान के समर्थन में किया जनसभा

Highlights दारा सिंह भी घर (भाजपा में) वापस आ गए हैं और राजनीति के दिग्गज हैं। विधानसभा से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद यह सीट रिक्त हुई है। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है।

Ghosi Bypoll 2023:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को घोसी क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के समर्थन में अपील करते हुए कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता।

मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के समर्थन में यहां योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा,‘‘ सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता। दारा सिंह भी घर (भाजपा में) वापस आ गए हैं और राजनीति के दिग्गज हैं।’’

घोसी सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट से विजयी हुए प्रमुख ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नेता दारा सिंह चौहान पिछले महीने भाजपा में शामिल हो गये और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद यह सीट रिक्त हुई है। भाजपा ने उपचुनाव में दारा चौहान को ही अपना उम्मीदवार बनाया है।

#WATCH | Gorakhpur: "Today, we've laid the foundation stone of several projects worth hundreds of crores including roads and drinking water. I would like to extend my warm wishes to the voters and public representatives of Gorakhpur... The 'Har Ghar Jal' scheme to ensure clean… pic.twitter.com/Ze90yo0nbL

इसके पहले दारा सिंह चौहान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की (2017-2022) की सरकार में वन मंत्री थे और उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार को दलितों-पिछड़ों की विरोधी बताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा की सदस्यता ग्रहण की थी। घोसी विधानसभा क्षेत्र में पांच सितंबर को उपचुनाव होगा जबकि वोटों की गिनती आठ सितंबर को होगी।

इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को अपना समर्थन दिया है। घोसी में दारा सिंह चौहान के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने ताकत झोंक दी है।

#WATCH | Mau (UP): "Ghosi by-poll is important. Only those people can understand the importance of Ghosi by-polls who witnessed the 2005 Mau riots closely. In 2005, the Samajwadi Party was ruling the government...," says UP CM Yogi Adityanath in his address at a public rally. pic.twitter.com/Y6Es13eZyO