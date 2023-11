Bigg Boss 17: सलमान के शो में दो कपल होंगे जुदा, होगा पहला ब्रेकअप!, देखें वीडियो

Highlights ईशा मालवीय अब एक बार फिर ब्रेकअप करने वाली हैं चंद सेकंड के वीडियो में ईशा के साथ समर्थ झगड़ रहा है और ईशा को बेवकूफ लड़की तक कहता है किसी बात को लेकर समर्थ और ईशा के बीच कहासुनी होती है

Bigg Boss 17: बिग बॉस के घर में एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार के साथ आई ईशा मालवीय अब एक बार फिर ब्रेकअप करने वाली हैं। उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड ने जो बर्ताव किया है। उसे वह दुखी हैं। ईशा ने साफतौर पर कहा है कि अगर तुम्हारा इस तरह का रवैया मेरे प्रति रहता है तो बोल दो अभी सब खत्म कर देते हैं। दरअसल, बिग बॉस के लेटेस्ट प्रोमो रिलीज किया गया है। इस चंद सेकंड के वीडियो में ईशा के साथ समर्थ झगड़ रहा है और ईशा को बेवकूफ लड़की तक कहता है।

इस पर ईशा काफी नराज हो जाती हैं। प्रोमो में समर्थ रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईशा के एक्स बॉयफ्रेंड उनके पास बैठकर उन्हें सात्वना दे रहे हैं और कहते हैं कि भाई इस लड़की में ऐसा क्या है कि हर कोई इसके प्यार में पड़ जाता है। दूसरी तरफ ईशा बाद में समर्थ से माफी मांगने के लिए भी आती हैं।

वहीं बिग बॉस के दूसरे प्रोमो में अंकिता-विक्की, नील और ऐश्वर्या करवाचौथ का त्योहार मनाते हैं। दोनों कपल एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटाते हैं।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि समर्थ के आने से पहले ईशा के साथ उनके एक्स अभिषेक का भी एक तालमेल दर्शकों को देखने को मिल रहा था। हालांकि, अब समर्थ के आने के बाद अभिषेक ईशा से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक अब खानजादी के साथ नजदीकी बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि बिग बॉस के घर में यह जो प्यार का एंगल परोसा जा रहा है। वह दर्शकों को कितना पसंद आता है।

