अमेठी: कांग्रेस दफ्तर के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़, पार्टी ने स्मृति ईरानी और बीजेपी पर लगाया आरोप, पुलिस की जांच जारी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 6, 2024 07:22 AM

अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े कई वाहनों में रविवार रात कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने कहा कि वे मामले की जांच कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, जिसमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं।