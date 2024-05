श्रीसंत के एक झूठ ने बदल दी संजू सैमसन की किस्मत, ऐसे मिली राजस्थान रॉयल्स में एंट्री, जानिए पूरी कहानी

Highlights राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं संजू सैमसन एस श्रीसंत के राहुल द्रविड़ को बोले गए एक झूठ से उनका आईपीएल करियर बना संजू सैमसन ने इस किस्से का जिक्र एक इंटरव्यू में किया

Indian Premier League: इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे संजू सैमसन ने बताया है कि कैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत के राहुल द्रविड़ को बोले गए एक झूठ से उनका आईपीएल करियर शुरू हुआ। संजू सैमसन अब भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों और विकेटकीपर्स में से एक हैं। लेकिन ये कहानी उस समय की है जब सैमसन क्रिकेट में नए-नए आए थे। राहुल द्रविड़ तब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे और श्रीसंत टीम का हिस्सा।

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने इस किस्से का जिक्र एक इंटरव्यू में किया। सैमसन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ 2009 में की थी। लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाती थी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान एक दिन उनका सामना होटल की लॉबी में एस श्रीसंत और राहुल द्रविड़ से हो गया। श्रीसंत ने राहुल द्रविड़ से सैमसन के बारे में बताते हुए कहा कि केरल का यह बच्चा है जिसने एक स्थानीय टूर्नामेंट में एक ओवर में छह छक्के लगाए। हमें निश्चित रूप से उसे एक ट्रायल देना चाहिए।

Was in KKR but couldn't get games, Sreeshanth was in RR & when we had a game with RR where Dravid was their skipper, Sreeshanth stopped Dravid in the hotel & told him, this kid is from kerala, he has hit 6 sixes in an over in a local tourney, we should give him a trial & sanju is… pic.twitter.com/PaxWLb1C90