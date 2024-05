दिल्ली में 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान, रिकॉर्ड हुआ इस साल का सबसे गर्म दिन

By मनाली रस्तोगी | Published: May 6, 2024 06:58 AM

माना जा रहा था कि पश्चिमी विक्षोभ शनिवार को शहर में तेज हवाएं और हल्की बारिश लाएगा, लेकिन आईएमडी अधिकारियों ने कमजोर गरज वाले बादलों को जिम्मेदार ठहराया जो केवल दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बने थे।