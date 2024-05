प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, जानें क्या है इसका मतलब? ये राजनयिक पासपोर्टधारकों को कैसे करता है प्रभावित?

By मनाली रस्तोगी | Published: May 6, 2024 10:35 AM

Next

28 अप्रैल को कथित तौर पर यौन उत्पीड़न में शामिल होने के लगभग 3,000 वीडियो वायरल होने के बाद रेवन्ना राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी भाग गए हैं।